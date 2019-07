Bibbiano, Tiramani (Lega) interroga i vertici Rai: «I tg quanto spazio hanno concesso a questa vicenda?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caso Bibbiano, Lega pungola la Rai. «Sulle drammatiche vicende della casa-famiglia di Bibbiano è necessario non solo far luce su quanto accaduto ma punire severamente tutti i soggetti coinvolti in questo orrore. La vicenda merita quindi molta attenzione ed è per questo che oggi ho presentato due diverse interrogazioni sempre legate ai fatti di Bibbiano». Spiega Paolo Tiramani, deputato della Lega e capogruppo del Carroccio in Vigilanza Rai. «In commissione vigilanza Rai, infatti, ho chiesto alla Società Concessionaria di conoscere, nel dettaglio, il tempo e lo spazio che è stato finora dedicato a questo fatto di cronaca nei telegiornali e nella programmazione delle reti Rai. Pare che poco si sia parlato di questa agghiacciate vicenda all'interno delle loro reti e, quindi, ho richiesto un resoconto di quanti servizi e quanti minuti di telegiornale siano stati dedicati a quanto accaduto ed ai soggetti ad esso collegati, ovviamente mantenendo la dovuta professionalità ed attenzione per la salvaguardia dei minori. Sarebbe intollerabile - conclude Tiramani - che si fosse volutamente taciuto un fatto di cronaca di tale portata all'interno dei Tg o dei programmi di informazione del servizio pubblico italiano».