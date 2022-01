Berlusconi presidente della Repubblica, la lettera segreta di Verdini a Dell'Utri e Confalonieri: «Ecco come eleggere Silvio»

Una lettera destinata a Marcello Dell'Utri e Fedele Confalonieri per raccontare l'ambizione di Berlusconi di diventare presidente della Repubblica. Denis Verdini spiega come eleggere il Cavaliere: «Caro Marcello, Caro Fedele, è stata davvero una bella mattinata nella quale alcuni "vecchietti arzilli", come quelli di Cocoon, hanno ritrovato il gusto del sogno. Ed è stato bello sognare di mandare Silvio al Quirinale, per la rivalutazione di tutta la nostra storia ed ancor più bello è stato pensare agli innumerevoli suicidi dei vari Travaglio, Gruber, Zagrebelsky ecc… che sarebbero provocati da questo evento». Più avanti nella lettera, poi, si invita in caso di insuccesso del Cavaliere a lasciare a Matteo Salvini il ruolo di kingmaker.

Le ambizioni di Berlusconi

Per Verdini l'ambizione di Berlusconi ad essere eletto al Quirinale «è legittima» e «nessuno nel centro-destra può negargli questa opportunità», ma se è vero che si può pretendere lealtà dagli alleati è altrettanto vero che non si può sottrarre «a nessuno (e soprattutto a Salvini) il proprio ruolo in una fase politica decisiva per le sorti di questa e della prossima legislatura».

Un concetto su cui Verdini torna anche più avanti: «Quello cioè che non si può pretendere da Salvini è che rinunci al tentativo di esercitare un ruolo da kingmaker: anche perché il centro-destra mai è stato così vicino, nei numeri, a poter conseguire un risultato che mai ha ottenuto. Gli si può chiedere dunque lealtà, ma non fedeltà assoluta». Il Cavaliere quindi non «potrà logicamente fare l'una e l'altra cosa, cioè il candidato e il kingmaker».

Salvini kingmaker

E dunque qualora Berlusconi non avesse i numeri per essere eletto, occorre «permettere a Salvini (il gruppo di grandi elettori più grande del centro-destra) di portare a termine l'obiettivo di eleggere un presidente di centro-destra, fornendogli tutto il suo appoggio». Il ragionamento è accompagnato anche da alcuni consigli pratici: «alla quarta chiama ciascun gruppo politico del centro-destra si farà "riconoscere" firmando le schede. A Fratelli d'Italia sarà detto di votare Silvio Berlusconi, alla Lega di votare on. Silvio Berlusconi e così via...» e nel caso «che alla quarta votazione non si palesino i voti aggiuntivi in numero sufficiente a far eleggere il Nostro, il Presidente dovrà rassicurare gli alleati della propria disponibilità a concordare solo con gli alleati le mosse successive che dovranno andare nella direzione di eleggere comunque un nominativo indicato dal centro-destra».