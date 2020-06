Berlusconi, Coppi: «Audio Franco? Sempre sospeso da quella sentenza su Mediaset»

Sono sempre stato sorpreso da quella sentenza. Una decisione che andava contro la giurisprudenza". Lo afferma l'avvocato Franco Coppi, uno dei difensori di Silvio Berlusconi, commentando gli audio del relatore della sezione feriale della di Corte di Cassazione, Amedeo Franco (morto nel maggio dello scorso anno) che condannò l'ex presidente del Consiglio per frode fiscale nell'ambito del processo Mediaset. Franco negli audio definisce il processo un "plotone d'esecuzione" sostenendo che quella vicenda "sia stata guidata dall'alto".

«Franco - prosegue Coppi - è sempre stato considerato come un giudice preparato e un galantuomo. E' evidente che si sia trovato in minoranza in camera di consiglio, una camera di consiglio dove, a sentire lo stesso relatore, non ci fu neanche discussione. Non va sottovalutato che in calce a quella decisione c'era la firma di tutti i giudici». Il penalista poi aggiunge: «Cosa abbia spinto Franco a raccontare tutto allo stesso Berlusconi, questo non lo so. Una cosa è certa: una cosa del genere nella mia carriera non mi era mai capitata».

