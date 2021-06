Berlusconi vuole il partito unico del centrodestra: appello a Salvini e Meloni

Un partito unico del centrodestra, che è qualcosa di ancora più forte rispetto a una federazione. Ci sta lavorando Silvio Berlusconi. «C'è una forte spinta dentro Forza Italia verso l'ipotesi di creare un partito del centrodestra italiano, partito unico che unisca le varie sigle del centrodestra sul modello del partito laburista inglese o dei Repubblicani francesi». È quanto è emerso - informano fonti di Forza Italia - nel corso della riunione del gruppo di Forza Italia al Parlamento europeo alla quale ha partecipato anche Silvio Berlusconi.

Il leader di Forza Italia nel corso della riunione ha lanciato un manifesto politico e un appello a tutti gli alleati, dalla Lega di Matteo Salvini fino a Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. «So che Meloni avrà problemi ma è mio dovere rivolgerle questo appello», avrebbe detto il Cav.

Lo spirito, raccontano è lo stesso del 1994. La riunione con la delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo è andata in scena a distanza, via Zoom. Il Cav ha dato il benvenuto a tre new entry: Isabella Adinolfi (ex M5S), Andrea Caroppo e Lucia Vuolo (Ex Lega) che hanno aderito al gruppo Ppe al Parlamento europeo. Berlusconi, raccontano fonti azzurre, vorrebbe andare oltre la federazione lanciata da Matteo Salvini e arrivare a un partito unico con dentro tutte le forze della coalizione, esclusa "Coraggio Italia" (la componente creata dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dal presidente della Liguria Giovanni Toti): dalla Lega a Fratelli d'Italia. Il leader di Forza Italia avrebbe annunciato che presto renderà pubblico questo testo di cui oggi ha anticipato ampi passaggi. Berlusconi è convinto che anche Giorgia Meloni debba essere della partita (nonostante le rimostranze già espresse dalla presidente FdI sulla federazione proposta da Salvini).

Da Bruxelles riunione operativa, con il Presidente Berlusconi, della nostra delegazione al Parlamento europeo. Continua a crescere la famiglia di @forza_italia in Europa. Siamo noi i garanti del centrodestra a livello internazionale. Proseguiamo verso un futuro ricco di successi! pic.twitter.com/XPlb72NGnJ — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 15, 2021

E infatti risponde già picche Giovanni Donzelli di FdI. «Pronti» a collaborare con gli alleati di centrodestra che appoggiano il Governo per sostenere le proposte in linea con i programmi della coalizione, ma il partito unico «non avrebbe senso né per noi né per gli elettori». Così Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, commenta all'Adnkronos la proposta rilanciata da Silvio Berlusconi di creare un partito unico del centrodestra. «Comprendiamo le riflessioni e la necessità degli amici alleati di centrodestra che sono nella maggioranza di governo di fare squadra per provare ad arginare le proposte di Pd e Cinquestelle, che rischiano di essere le forze trainanti -sottolinea l'esponente di Fdi-. È bene che si collabori di più e, anzi, dall'opposizione siamo pronti ad esaminare se e quando arriveranno proposte delle altre forze di centrodestra in linea con il programma dell'alleanza». «Altra cosa è il partito unico, che non avrebbe senso né per noi né per gli elettori. Siamo alleati, abbiamo programmi compatibili in grado di trovare una sintesi in un programma di governo, ma non siamo la stessa cosa e -conclude Donzelli- ci rivolgiamo a sensibilità diverse».

