Berlusconi, l'allarme dei medici: «Preoccupati per le sue condizioni»

Mercoledì 8 Settembre 2021, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 09:44

Apprensione per le condizioni di Silvio Berlusconi. Il legale Federico Cecconi ha descritto le condizioni di salute del leader di Forza Italia prima dell'udienza del processo Ruby ter nella quale ha presentato una nuova istanza di legittimo impedimento. «C'è stato sicuramente un moderato miglioramento nel periodo estivo, che però invece negli ultimi tempi è stato al tempo stesso condizionato da diversi e importanti episodi soprattutto di fibrillazione atriale, che sono quelli che maggiormente preoccupano in termini proprio di stabilità delle condizioni generali, preoccupano i medici e inevitabilmente hanno ripercussioni sotto il profilo strettamente giuridico».

Berlusconi come sta? Nuovi controlli perché è «affaticato». In 5 mesi quattro ricoveri

Silvio Berlusconi «continua a sostenere che questo è un processo per così dire grottesco dal suo punto di vista, dove la contestazione è basata su una sua generosità del tutto svincolata da quella che sono in realtà le ragioni ipotizzate» dall'accusa. Lo ha detto l'avvocato Federico Cecconi prima di entrare all'udienza del processo Ruby ter dove oggi si discuterà della nuova istanza di rinvio per motivi di salute presentata dall'ex premier.