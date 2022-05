Ruby, il pm chiede 6 anni di carcere per Berlusconi e 5 per Karima El Mahroug

Sono arrivate le richieste di condanne per il processo Ruby ter. Il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari nel processo sul caso Ruby ter. I pm hanno chiesto anche che vengano confiscati gli immobili dell'ex premier usati per corrompere le ragazze. Per la ragazza, Karima El Mahroug soprannominata Ruby, i magistrati chiedono 5 anni. Ruby è accusata di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari.

Perché la richiesta di confisca?

La procura di Milano ha chiesto, nel processo Ruby ter, nei confronti degli imputati la «confisca diretta del denaro che costituisce parte del reato», in subordine si chiede «la confisca per equivalente dei beni», ossia bonifici, assegni e retribuzioni di contratti simulati. Nel caso dell'imputato Silvio Berlusconi si chiede la confisca degli immobili «che servirono o furono destinate a commettere un reato», ossia sarebbero stati utilizzati - secondo l'ipotesi accusatoria - per pagare le false testimonianze o il silenzio delle ragazze che parteciparono alle serate di Arcore.

I pm hanno chiesto la confisca di 5 milioni di euro a carico di Karima El Mahroug come «prezzo del reato». Confisca da 3 milioni di euro, invece, è stata chiesta anche a carico di Luca Risso, ex compagno della giovane.

Berlusconi è imputato per il reato di corruzione in atti giudiziari insieme ad altre 28 persone.

Tra le richieste quella di condannare Maria Rosaria Rossi, senatrice ed ex fedelissima del Cavaliere, a 1 anno e 4 mesi per falsa testimonianza. Accusa contestata anche al giornalista Carlo Rossella per il quale sono stati chiesti 2 anni. Chieste condanne fino a 5 anni per venti ragazze, ex ospiti delle serate di Arcore, il cui silenzio sarebbe stato comprato dall'ex premier. Chiesti 6 anni e 6 mesi per Luca Risso. Da assolvere, per i pm, solo Luca Pedrini.