Berlusconi su Putin: «In Ucraina perché spinto dalla sua popolazione. Voleva solo sostituire il governo Zelensky con gente perbene»

Elezioni politiche 2022 - Putin? La guerra non è colpa sua per Silvio Berlusconi.

Stanno facendo discutere le dichiarazioni di Berlusconi su Putin. Sono (di nuovo) concilianti e comprensive nei confronti del presidente della Russia. Putin è stato «spinto dalla popolazione e dal suo partito a inventarsi questa operazione speciale in Ucraina».

Il leader di Forza Italia, ospite di «Porta a Porta», ha detto che Putin ha attaccato l'Ucraina perchè pensava «in una settimana sostituire con un governo di persone perbene quello di Zelensky. Non capisco perché le truppe russe si sono sparse in giro per l'Ucraina, mentre secondo me dovevano fermarsi solo intorno a Kiev».

Queste frasi sono frutto delle registrazioni della trasmissione Porta a Porta di ieri. Stamattina è arrivata la precisazione del leader di Forza Italia. «Bastava vedere tutta l'intervista - e non solo una frase estrapolata, sintetica per motivi di tempo, come si sa la semplificazione a volte è errata - per capire quale sia il mio pensiero, che peraltro è noto da tempo», dice Berlusconi. «Riferivo quello che alcuni raccontano senza nessuna adesione del mio pensiero a quel racconto. Forse sono stato frainteso facevo solo il "cronista" riferendo il pensiero di altri», spiega. «L'aggressione all'Ucraina è ingiustificabile e inaccettabile, la posizione di Forza Italia chiara e netta: non potremo mai in nessun modo e per nessuna ragione rompere la nostra partecipazione all'Unione europea e all'Alleanza atlantica», ribadisce Berlusconi.