«Per il Quirinale Berlusconi ha scelto di farsi prendere in giro da Salvini e Meloni...». Enrico Letta da qualche giorno ghigna nel vedere il Cavaliere rilanciare i fasti e la prospettiva di un centrodestra unito nella speranza, appunto, che questa presunta unità lo possa portare a gennaio sulla poltrona di presidente della Repubblica. Ma al di là delle malizie del segretario del Pd, Berlusconi crede davvero che Matteo Salvini e Giorgia Meloni lavorino per lui, in quanto la sua ascesa al Colle sarebbe «anche per loro un’operazione conveniente...». Ed è per questo che oggi, nella nuova residenza romana di Villa Grande sull’Appia, il capo di Forza Italia riunisce a pranzo il leader leghista e i ministri ribelli Renato Brunetta, Mariastella Gelmini e Mara Carfagna.

TUTTI A RAPPORTO

Nella mente di Salvini l’incontro serve per creare un «coordinamento permanente» tra Lega e FI rispetto all’attività di governo. E, soprattutto, a rimettere in riga chi come i tre ministri forzisti, è stufo della strategia sovranista, populista ed euroscettica del Carroccio e di Fratelli d’Italia. E immagina un futuro in Italia in compagnia di moderati e liberali come Carlo Calenda e Matteo Renzi. E, in Europa, sotto le insegne del partito popolare europeo, scavando un solco con i sovranisti legati all’ultradestra come l’ungherese Viktor Orban e la francese Marie Le Pen.

«NIENTE OMOLOGAZIONE»

Brunetta, Gelmini e Carfagna - soprattutto dopo la batosta subita alle elezioni comunali dalla Lega e dai candidati di Fdi - non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Tant’è, che oggi i tre ministri andranno al vertice «con spirito costruttivo», ma «senza rinnegare la loro battaglia per il rinnovamento di Forza Italia e il rafforzamento dell’identità europeista e liberale».

DOPO IL COLLE, IL LIBERA TUTTI

I ministri azzurri, insomma, fanno asse ancora una volta: sono consapevoli dell’importanza di un coordinamento dell’attività governativa di FI e Lega, ma sono altrettanto consapevoli di appartenere a due partiti differenti, che hanno due leader differenti. Tradotto: la battaglia dell’ala governativa forzista per rafforzare l’identità europeista di Forza Italia non si ferma e continuerà dentro il partito senza nessuno strappo, così come continueranno i contatti e gli incontri tra i ministri e i parlamentari azzurri che condividono questa linea. Brunetta & C. restano dell’avviso che quando sarà chiusa definitivamente la partita del Colle e scatterà il “tana libera tutti”, anche Berlusconi si convincerà della necessità di cambiare rotta e di virare al centro. Quel centro moderato che sarà decisivo, tra l’altro, per la partita del Quirinale. Ieri in Senato sono state fatte le prove generali quando è stato affossato il disegno di legge Zan contro l'omofobia.

L’ALLEATO INSPERATO

C’è da dire che oggi a Villa Grande, Brunetta & C. troveranno un alleato insperato nella pattuglia leghista. Salvini infatti si farà accompagnare dal ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti. E Giorgetti tutto è, tranne che sovranista ed euroscettico. La prova: è sospettato dal leader leghista di tramare per la costruzione dell’ormai fantomatico “partito” di Mario Draghi. Non per portare il premier sul Colle, ma per renderlo front-man alle prossime elezioni politiche e «guida dei moderati d’Italia», come dice Gianfranco Rotondi.