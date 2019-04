Berlusconi in ospedale a Milano. «Controlli dopo una colica renale acuta»

Silvio Berlusconi nuovamente in ospedale oggi. L'ex premier è ricoverato al San Raffaele di Milano dove sarebbe arrivato in ambulanza. Per l'entourage di Forza Italia si tratterebbe di una colica renale acuta. Alle 14 di oggi è prevista la presentazione a Villa Germetto dei candidati di Forza Italia alle prossime elezioni Europee in programma il 26 maggio 2019.

Silvio Berlusconi due ore in ospedale per controlli



Come sta Silvio Berlusconi. Dall'entourage di Forza Italia filtra che Berlusconi si è recato «questa mattina al San Raffaele per la terapia di una colica renale acuta». Berlusconi ha assicurato, appena i controlli in corso saranno terminati, di voler comunque essere presente alla manifestazione di Forza Italia con i candidati alle elezioni europee prevista per il pomeriggio a Villa Gernetto, a Gerno di Lesmo, vicino ad Arcore.

