Berlusconi, video alla convention di Forza Italia: «Sono qui per voi in giacca e camicia»

Un video con la storia di Forza Italia, che è la storia di Silvio Berlusconi. Il video che è stato trasmesso all'evento di Milano è un filmato emozionale che ricalca la storia del suo fondatore, legata indissolubilmente al partito. L'uomo politico e la creatura partitica, d'altronde, sono un tutt'uno: Forza Italia c'est moi.

Poco dopo, invece, sul maxi schermo è stato proiettato il video che ha registrato Berlusconi in ospedale, dove è ancora ricoverato da un mese. È uscito dalla terapia intensiva ma è certamente ancora indebolito dall'infezione e dalla leucemia.

«Sono qui per voi in giacca e camicia», ha esordito il fondatore dei Fi.

Sondaggi politici, crescono FdI (oltre il 28%) e Pd (21,4%), cala il Terzo Polo. Effetto Cav per Forza Italia

Tajani: «Noi al centro e centrali, guardiamo anche a elettori del Pd»

«Siamo al centro, non solo del centrodestra - ha aggiunto -, ma la centralità politica e il forte legame e il riconoscimento da parte della famiglia popolare europea riconosce che abbiamo un ruolo da svolgere anche in futuro», ha detto il ministro degli Esteri.

«Forza Italia è una forza viva e protagonista che vuole essere un riferimento anche per tanti elettori del Pd, ex democristiani, ex socialisti e moderati che sono un pò preoccupati della svolta a sinistra del partito democratico».

La convention di Forza Italia attende il messaggio di Berlusconi

Il video celebrativo ed emozionale: il Cav non rinuncia alle immagini con Putin

Prima del video di Berlusconi è stato mandato in onda un filmato con una carrellata di immagini e ricordi della carriera.

Un video di tre minuti che parte dal 1994 e che arriva ad oggi. Nel filmato si sono visti la discesa in campo, i giuramenti dei governi Berlusconi, il leader con Bush e Putin, con il presidente Obama, durante il 25 aprile a Onna. Fino al discorso del suo ritorno in Senato dopo le ultime elezioni politiche. Dalla sala della convention tutti si sono alzati in piedi per tributare un applauso al leader, con le bandiere di Forza Italia che sventolavano.

«Siamo fieri della nostra storia, del nostro presente e del nostro futuro - ha detto Antonio Tajani -. Il miglior protagonista della politica estera e il miglior ministro degli Esteri degli ultimi decenni è stato il nostro leader Silvio Berlusconi. Noi siamo ancora qui con lo stesso entusiasmo».

Tajani: Berlusconi domani alla convention FI (in audio o in video)

«Oggi ci sono due notizie, una è l'incoronazione di Carlo e l'altro è l'intervento di Silvio Berlusconi - ha sottolineato Maurizio Gasparri - Guardando questo filmato mi sono commosso come quando me lo hanno mandato. Berlusconi ha rinnovato la politica italiana e fondato il centrodestra».

Lo striscione per Marta: «Sei una leader»

Poche parole ma incisive: «Marta sei una leader, il popolo di Forza Italia ti ama». È il messaggio scritto a caratteri cubitali su uno striscione srotolato da un gruppo di giovani militanti campani di Forza Italia nella sala stampa allestita agli East End Studios di Milano, dove è in corso la seconda giornata della convention azzurra.