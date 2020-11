Berlusconi: «No nuova maggioranza. Incompatibili con questa sinistra»

Silvio Berlusconi: «No nuova maggioranza. Questo è davvero impossibile. Noi siamo diversi dai nostri alleati ma siamo incompatibili con questa sinistra con queste sinistre». Così, sull'ipotesi di una «maggioranza diversa», il leader di Forza Italia in un'anticipazione dell'intervista al 'Maurizio Costanzo Show' in onda domani sera.

«Risposte più rapide ai cittadini»

Berlusconi puntualizza: «Non svenderei mai i nostri 25 anni di storia, di lavoro, di battaglie di libertà per una manovra politica di breve respiro». Il presidente di Forza Italia chiarisce: «Il nostro atteggiamento convinto, responsabile, consiste nella nostra disponibilità a suggerire alla maggioranza e al governo ciò che è utile e ciò che è necessario per il Paese, quindi non c'entra nulla con le manovre politiche. Noi non vogliamo una nuova maggioranza, ma solo vogliamo un modo nuovo più rapido e più efficace di dare risposte ai cittadini per risolvere i loro problemi».

