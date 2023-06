Silvio Berlusconi, i funerali in diretta

Mercoledì 14 Giugno 2023, 12:23 - Ultimo aggiornamento: 12:27

Oggi alle 15 a Milano i funerali di Stato per Silvio Berlusconi, morto due giorni fa all'età di 86 anni. Piazza Duomo blindata: attesi Mattarella e Meloni, oltre numerosi leader politici italiani ed esteri. Maxischermi in piazza, dove potranno accedere un massimo di diecimila persone. Omaggio dei cinque figli sui principali quotidiani: «Grazie per la vita, vivrai sempre dentro di noi». Polemiche per la giornata di lutto nazionale e lo stop per una settimana ai lavori del Parlamento.