Mercoledì 12 Giugno 2024, 00:49

La messa privata e il pranzo ad Arcore, il ricordo alla Camera, gli speciali di Rai e Mediaset. A un anno dall’addio al Cavaliere, la politica, la tv e la famiglia del fondatore di Forza Italia ricordano Silvio Berlusconi. A Montecitorio la commemorazione prenderà il via questo pomeriggio, con gli interventi del capogruppo azzurro Paolo Barelli e del coordinatore di Noi Moderati Saverio Romano. Un omaggio a «un uomo che ha dato lustro all'Italia segnandone la storia come imprenditore, nel mondo dello sport e in politica», osserva Barelli. Mentre al Senato sarà Maurizio Gasparri a prendere la parola. Qualche ora prima, in mattinata, sarà invece il momento delle celebrazioni private, ad Arcore. Prima una funzione religiosa nella cappella di villa San Martino, a cui prenderanno parte i cinque figli del Cav, il fratello Paolo e la compagna Marta Fascina, oltre agli amici più stretti. Poi il pranzo nella grande dimora brianzola dell’ex premier, dove è rimasta a vivere la deputata azzurra. Appuntamento al quale non mancheranno gli amici e colleghi di una vita di Berlusconi: Gianni Letta, Adriano Galliani e Fedele Confalonieri, ma pure l'ad di Fininvest Danilo Pellegrino.

Berlusconi, è stato anche una star dei social: l'anniversario della morte del leader di Forza Italia

Nel frattempo la figlia Barbara ha ricordato il padre in un’intervista al Tg1. Rilanciando su uno dei suoi cavalli di battaglia, la riforma della giustizia. «Mio padre ha cambiato l'Italia modernizzandola nell'imprenditoria, nello sport, nei media e soprattutto nella politica con l'introduzione del bipolarismo», le parole della terzogenita del Cav registrate nella villa di Macherio. «È stato molto amato. E poi è stato certamente contrastato». Dagli oppositori e da una parte delle toghe. Berlusconi, va avanti la figlia, «è stato il leader politico più perseguitato al mondo con più di 4mila udienze e 86 processi. Un accanimento da parte di una parte della magistratura politicizzata che è durato quasi 30 anni e che ne ha gravemente compromesso la salute. Mi auguro – conclude – che venga presto approvata in Parlamento la riforma della giustizia».

Il secondogenito Pier Silvio, invece, ieri ha riunito i dipendenti e i collaboratori di Mediaset nella sede di Cologno Monzese (in collegamento con gli studi di Roma e di Madrid) per ricordare il fondatore dell'azienda. «Ci ha insegnato valori preziosi che oggi sono un esempio per tutti noi di Mediaset», ha detto. «Per chi lo ha amato ma anche per chi lo ha osteggiato: il suo garbo, la sua generosità, la sua umanità, la sua combattività, oggi da tutti sono riconosciuti e da tutti sono apprezzati». E poi «l’amore», va avanti Berlusconi junior: «Mio padre è stato ed è amore per la vita, amore per la famiglia, amore per il lavoro, amore incondizionato per il suo Paese».

GLI SPECIALI TV

Questa sera Canale 5 trasmetterà uno speciale su Berlusconi intitolato «Caro Presidente, un anno dopo», un documentario di Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli. E anche la tv pubblica ha previsto una programmazione ad hoc: una puntata extra di Porta a porta in seconda serata, uno speciale «Filo Diretto- Ricordando Silvio» su Rainews al mattino. E poi servizi e approfondimenti ad Agorà, Unomattina e Il cavallo e la torre, mentre domani tornerà in onda lo storico Faccia a faccia del Cav con Giovanni Minoli datato 1994.

Nel pomeriggio, in diretta sui social, anche il vicepremier Salvini ha dedicato un pensiero all’ex alleato azzurro: «Un grande italiano e un amico. Per me è stato il numero uno in tantissimi campi: di quelli che lo hanno insultato per anni rimarrà zero, di lui nella storia rimarrà tanto».