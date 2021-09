Berlusconi, gli auguri (ritoccati) della giovane fidanzata Marta Fascina: «Buon compleanno amore!»

Mercoledì 29 Settembre 2021, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 10:19

«Buon compleanno amore mio!». Con un post (che non risparmia filtri) Marta Fascina, 31 anni, fa gli auguri al suo compagno Silvio Berlusconi che oggi ne compie 85. I due camminano mano nella mano, lui visibilmente ringiovanito, ma anche lei, stretta in un lungo abito a pois carta da zucchero, forse ha un po' esagerato con il ritocchino virtuale. E dire che la Fascina è ancora molto giovane.

Il tatuaggio d'amore

La fidanzata di Berlusconi, per la quale sarebbe finito l'amore con Francesca Pascale, è accanto a Silvio da più di un anno. Calabrese, lavorava alla Fondazione Milan, dove ha avuto modo di entrare a contatto sempre più stretto con il Cavaliere. E il loro amore sembra andare a gonfie vele, tanto che - come le sue predecessore Pascale e Sabina Began - si è tatuata le sue iniziali S.B. sull'anulare. In segno di adorazione per il suo uomo-mito, in segno di devozione per il suo attempato Cupido, in segno di amore eterno per Berlusconi che «merita - parole di Marta - tutto l’amore che c’è». Quello della Fascina anzitutto ma anche, secondo la parlamentare azzurra che lo ha conquistato e ne è conquistata, del resto dell’umanità.

La deputata di Forza Italia, eletta nel 2018, ha di fatto preso il posto di Nunzia De Girolamo. Che non la prese benissimo: «Ho scoperto che il mio seggio sicuro è stato utilizzato per far trovare l’amore a Berlusconi», aveva dichiarato un po’ piccata a marzo nel corso della trasmissione di Myrta Merlino, su La7.