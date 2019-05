Berlusconi dimesso dall'ospedale: «Sto bene, farò campagna elettorale»

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele dove era ricoverato dal 30 aprile per una occlusione intestinale. «Sto bene, farò la campagna elettorale», ha affermato Berlusconi parlando con i giornalisti a Milano dopo essere stato dimesso dall'ospedale.

«L'ho promesso a chi mi ha curato: farò campagna elettorale - ha spiegato Silvio Berlusconi - e ultime due settimane prima del voto, così potrò mettermi in contatto bene con gli italiani e cercare di far capire in che situazione siamo. Una situazione che mi da grave preoccupazione». «Credo che non farò comizi pubblici - ha aggiunto il presidente di Forza Italia -, basterà fare campagna elettorale attraverso giornali, radio e tv».



