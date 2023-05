Berlusconi, il retroscena sulle dimissioni: le "liti" con medici e famiglia per tornare a casa

Dopo 44 giorni di ricovero al San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi potrebbe lasciare l'ospedale oggi. Ci sono «buone probabilità» che l'ex premier possa lasciare nel primo pomeriggio l'Irccs di via Olgettina, dove era arrivato mercoledì 5 aprile per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica.

Berlusconi come sta? Dimissioni probabili già domani, risolta l'infezione respiratoria

Il ricovero

Inizialmente in terapia intensiva, Berlusconi era stato trasferito in degenza ordinaria domenica 16 aprile.

Il braccio di ferro con i medici

In realtà', raccontano autorevoli fonti azzurre, sarebbe il Cav -descritto sul pezzo dai fedelissimi e concentrato sulle cose da fare per Forza Italia e il governo- a scalpitare per lasciare l'ospedale. Ma a frenare ancora una volta sarebbero l'equipe medica guidata da Alberto Zangrillo e i familiari di Berlusconi preoccupati da una ricaduta. Anche due settimane fa, si era diffusa l'indiscrezione che sarebbe uscito dal San Raffaele per chiudere i lavori della convention forzista di Milano ma alla fine tutto è sfumato e il presidente di Fi ha proseguito la degenza nel reparto ordinario, limitandosi a mandare un video messaggio di saluto alla kermesse di partito. Continuerebbe dunque il braccio di ferro tra il presidente di Fi, smanioso di riprendersi la tolda di comando, e i medici che starebbero valutando in queste ore tutti i pro e i contro di un eventuale dimissione. Da due settimane non viene diffuso il bollettino medico.

Come sta

Guarito dalla polmonite, riferiscono fonti azzurre, Berlusconi va monitorato per controllare il livello delle difese immunitarie. Qualora dovesse spuntarla, continuerebbe le cure per la leucemia cronica a Villa San Martino, dove dovrebbe riposarsi senza stress da superlavoro. A Montecitorio, intanto, tornano a scommettere su chi vincerà il braccio di ferro con medici e figli. «Non vedo l'ora di tornare a casa», va ripetendo Berlusconi a chiunque abbia modo di sentirlo in questi giorni.

La famiglia, a partire dai figli Marina e Piersilvio, e la sua (non) moglie Marta Fascina gli sono sempre stati accanto, alternandosi nelle visite in ospedale. Anche loro preoccupati su possibile ricadute.