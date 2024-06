Mercoledì 12 Giugno 2024, 00:50 - Ultimo aggiornamento: 00:53

«Silvio è ancora in campo, è come se fosse tra di noi più vivo che mai», sospira Sestino Giacomoni che per quasi un trentennio è stato l’ombra di Silvio Berlusconi. «Silvio ha ancora vitalità incredibile. Riesce a incidere nella memoria collettiva. Il suo lascito non muore e non morirà», sentenzia commosso Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato. A un anno dalla morte del Cavaliere, i dirigenti, i militanti e i simpatizzanti forzisti ne celebrano l’immortalità.

Merito anche della scelta del segretario Antonio Tajani di andare a braccetto del fondatore del partito nei manifesti e negli spot della campagna elettorale. Ma anche gli effetti di trent’anni di politica vissuti surfando i palinsesti delle sue tv con grandi idee e intuizioni, numerosi pastrocchi, frequenti infortuni, clamorosi successi.

IL PARTITO

Di certo Forza Italia, che tutti un anno fa davano in via di estinzione unendosi alle lacrime della quasi moglie Marta Fascina, sfrutta l’eredità del Cavaliere. Fa tesoro di un brand più forte della morte: domenica c’è stato il sorpasso sulla Lega, con un 9,7% che sommato allo 0.5% degli alleati della Sudtiroler Volkspartei, fa il 10,2%. «E così siamo il terzo partito italiano, prima dei Cinquestelle. Silvio da lassù sarà felice», gonfia il petto Tajani nella sua immancabile grisaglia: il simbolo della “Forza rassicurante”.

E qui, probabilmente, c’è l’unico tradimento della memoria del Cavaliere che, tra zuffe con i giudici, ferrea amicizia con Vladimir Putin, cene eleganti ad Arcore, attacchi al capo dello Stato di turno, crisi del debito del 2011, spesso è stato tutt’altro che rassicurante. Eventi che, tra i suoi detrattori, gli sono valsi l’appellativo di “Caimano”.

Ma tant’è. In tempi di populismo il faccione di Silvio, il suo sorriso nazional popolare, hanno ridato slancio al partito che porta il suo nome anche post mortem.

GLI EVENTI

Oggi è il giorno delle celebrazioni. Di buon mattino ad Arcore il ricordo della famiglia, con gli amici più fidati come Fedele Confalonieri, Marcello Dell'Utri, Gianni Letta e Adriano Galliani. Nel pomeriggio alla Camera il discorso commemorativo del capogruppo Paolo Barelli. A sera, festa-ricordo dei dipendenti Mediaset con Marina e Pier Silvio e alle 20.30 a reti unificate (Canale5, Rete4, Italia1, Tgcom24) la messa in onda di “Caro Presidente un anno dopo” di Toni Capuozzo.

Il caro estinto, per i forzisti, è come una calamita. Anzi, è un santo protettore. Non riescono e non vogliono a scrollarselo da dosso. Tant’è che la senatrice Licia Ronzulli, che gli è stata a lungo accanto, racconta: «Sabato ho aperto il cassetto per prendere la tessera elettorale e insieme alla mia c'era quella del Presidente. Mi diceva sempre “tienila tu, tanto votiamo insieme”. Per me è stato un po' un pugno nello stomaco rivederla e non usarla, non portargliela, non aspettarlo al seggio. Ma è un segnale: c'era anche lui con me a votare».

E Giacomoni: «Spesso mi accorgo che nonostante sia passato un anno è come se il Presidente mi stia ancora accanto. I suoi valori, gli insegnamenti, restano immortali. In primis l’amore per la libertà». C’è però un baco, un bug, in questo fermento emotivo. Nessuno può dire quanti elettori hanno scritto “Berlusconi” sulla scheda elettorale delle Europee, sabato e domenica scorsi. «Non è possibile saperlo, non sono stati conteggiati, quei voti sono andati alla lista. E devono essere stati tanti, visto il risultato…», dice Gasparri.

Nella narrazione forzista del compianto, c’è perfino una rivincita postuma, una profezia avverata. «Quando poco prima delle elezioni di settembre del 2022 in base ai sondaggi tutti ci davano dietro FdI e la Lega – racconta il deputato Paolo Emilio Russo, che è stato anche suo portavoce – il Presidente disse: vedrete, la prossima volta supereremo la Lega. Tutti lo guardammo increduli, ma domenica è accaduto».

L’EREDITÀ POLIITICA

In questa sorta di processo di beatificazione, c’è chi racconta che Umberto Bossi fu tra gli ultimi ad andarlo a trovare prima che la malattia si aggravasse. «E domenica a urne aperte, il Senatùr ha annunciato il voto per Forza Italia», chiosa Russo, «mentre Salvini è andato a votare con la camicia che gli aveva regalato il Presidente».

Berlusconi, insomma, a un anno dalla morte è pervasivo. Quasi incombente e onnipresente. E questo vale non solo sul fronte degli affetti e dei ricordi, anche su quello della politica. «Il bipolarismo, che è stata una sua intuizione di trent’anni fa, è una sua eredità che torna attuale – dice il deputato Alessandro Cattaneo – e lo sono anche il centrodestra e la separazione delle carriere dei giudici».

«La vitalità politica di Silvio resta intatta», aggiunge Gasparri, «è stato lui a inventarsi il centrodestra. Cambiano i leader, ma la formula resta. Ora Meloni è il capotreno della coalizione, ma a costruire il treno è stato Berlusconi». Ancora il capogruppo forzista al Senato: «Siamo stati accusati per anni di volere la separazione delle carriere per interesse personale del Cavaliere. Fare la riforma adesso dimostra che era una grande falsità». Segue chiosa: «La cosa curiosa è che chi lo attaccava a testa bassa adesso sembra coltivarne un rimpianto post mortem». Non tutti, ovviamente. Per molti Berlusconi resta un avversario, anche da morto.

