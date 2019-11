Berlusconi lancia brand Altra Italia e registra ufficialmente il nome

Silvio Berlusconi dice che non vuol far sparire il simbolo di Forza Italia ma, intanto, ha depositato il 31 ottobre all'Ufficio marchi del Mise un nuovo simbolo: quello dell’Altra Italia. Fino ad ora è stato solo un annuncio. Quasi uno slogan. Da cinque giorni Altra Italia esiste anche ufficialmente e presto potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Con tanto di simbolo. Berlusconi, secondo l'Adnkronos, ha deciso insomma di rompere gli indugi e di lanciare la sua nuova creatura politica, registrandone il nome presso l'Ufficio brevetti e marchi del Mise. Spulciando il database del ministero dello Sviluppo economico, infatti, si scopre che il 31 ottobre 2019 è stata depositata la dicitura Altra Italia, ovvero il brand di un movimento, una struttura giovane con forte radicamento regionale, che si federerà con Forza Italia. Senza prenderne il posto, assicura chi si occupa della cosa. Ma il logo di Forza Italia come minimo è destinato a perdere la sua centralità. A depositare il nome nuovo in qualità di rappresentante legale per conto del Cavaliere, è stata la deputata-avvocato Cristina Rossello, commissario azzurro di Milano. Si riparte dalla città in cui si cominciò.



Ultimo aggiornamento: 15:23

