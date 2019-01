Battisti, Rubio contro Salvini: Francesca Mambro è in libertà dal 2008

Tutti applaudono il successo del governo e di Matteo Salvini per la cattura di Cesare Battisti. Ma uno dei principali oppositori del leader leghista si smarca dal coro e dagli applausi. E attacca ancora Salvini. Di chi si tratta? Di Chef Rubio.



Così dice il cuoco combat: "Salvini ha promesso che Battisti marcirà in galera. Ma Francesca Mambro, pluriomicida, è in libertà dal 2008, e non sta marcendo in galera". Rubio si riferisce all'ex terrorista dei Nar. E incalza: "Non giustifico minimamente Battisti, ma ci sono due pesi e due misure in base a chi va a braccetto con lo Stato". I sondaggi, intanto, danno la Lega in costante ascesa: "Ma lasciano il tempo che trovano", dice lo chef. Il quale, naturalmente, tra Salvini e Baglioni sta a favore di quest'ultimo.



