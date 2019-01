I penalisti didenunciano il ministroper il video su Battisti . La Camera Penale della Capitale è pronta a presentare un esposto in relazione al filmato pubblicato ieri dal profilo Facebook del ministro della giustizia in cui si riprendono le varie fasi dell'arrivo di Cesare Battisti in Italia comprese le procedure di fotosegnalamento effettuato negli uffici della Questura della Capitale e quelle relative alle impronte digitali.