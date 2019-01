Battisti arrestato, Ferrero: «Depistaggio di massa, il vero problema sono i ricchi»

«Battisti? Solo un depistaggio di massa, il vero problema sono i ricchi». Lo dice all'Adnkronos Paolo Ferrero, ex deputato ed ex segretario di Rifondazione Comunista, a proposito della cattura in Bolivia dell'ex terrorista.

«È evidente che siamo a un'altra puntata del depistaggio di massa che questo governo e in particolare Salvini fanno. Prima gli immigrati, adesso Battisti. Il problema vero è che tutti i problemi che c'erano prima, dalla disoccupazione alla precarietà, alle bollette che aumentano... tutto il disagio della gente è peggiorato», continua Ferrero.

«Siamo alla produzione teatrale continua di fuochi artificiali per cercare di far sì che la gente non pensi ai problemi veri. Il problema vero - osserva - è che i ricchi sono troppo ricchi, hanno una ricchezza pazzesca».

Sulla eventuale estradizione di Battisti, Ferrero dice: «Questo lo decidono i brasiliani, mi pareva ci fossero ragioni nel governo precedente che aveva negato l'estradizione, perché ci sono pasticci processuali...». C'è chi chiede l'amnistia per il terrorista dei Pac: «Vedremo, ne discuteremo», risponde l'ex parlamentare.

