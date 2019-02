Banche, recepiti in parte i rilievi della Ue sul decreto rimborsi: in arrivo 1,5 miliardi per i truffati

Sarebbe pronto il decreto ministeriale sui truffati dalle banche. Dopo l'incontro a Vicenza con le associazioni dei 6.000 truffati, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno avuto in serata una riunione a palazzo Chigi col premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria durante la quale avrebbero messo a punto gli ultimi dettagli del decreto per assicurare ai risparmiatori «un celere rimborso».

Il decreto che stabilisce i meccanismi per assegnare un miliardo e mezzo di rimborsi previsti dalla manovra, sarebbe dovuto arrivare a gennaio ma è stato al centro di una lunga negoziazione con l'Unione europea. Bruxelles ha infatti bocciato il meccanismo previsto dalla legge di bilancio italiana, con l'assegnazione dei rimborsi anche senza che si sia svolto il contenzioso davanti all'arbitro della Consob. E la soluzione trovata - il testo sarebbe ancora oggetto di limature - verrebbe incontro ai rilievi europei sulla necessità di accertare i singoli casi davanti a un arbitro, ma non del tutto: sarebbero stabilite alcune eccezioni, che recepirebbero le richieste dei risparmiatori, cui i leader di M5s e Lega sono molto sensibili.

Le risorse dovrebbero arrivare dal cosiddetto Fondo dei conti dormienti creato nel 2008 e che ora ha una disponibilità ben superiore al miliardo di euro. Secondo una bozza del decreto, l'indennizzo, del 30% per gli azionisti e del 95% per gli obbligazionisti subordinati fino a 100 mila euro, verrebbe concesso in automatico ai titolari persone fisiche o onlus o microimprese fino a 10 dipendenti e 2 milioni di fatturato, ma non alle altre persone giuridiche e agli investitori professionali. Per i rimborsi la priorità andrebbe a chi ha un Isee sotto i 35 mila euro. Resta da vedere se si scioglieranno i dubbi e le perplessità dell'Unione Europea che ipotizza un aiuto di Stato. Il timore più grande è che l'Italia di fatto aggiri il 'bail in' e il 'burden sharing', cioè il coinvolgimento dei privati nei salvataggi bancari.

Il principio che ha sempre ispirato l'antitrust Ue in questi casi è che non si può prendere con una mano e ridare con l'altra. Devono essere clienti retail e non gli azionisti perché questi, secondo le regole Ue, è giusto che paghino visto che in tempi buoni staccavano cedole. Inoltre, sostiene l'Ue, un tribunale o un arbitrato indipendente deve stabilire che ci sia stata una vendita fraudolenta delle obbligazioni. Poi la banca deve essere uscita dal mercato e quindi non in grado di compensare lei stessa le vittime.

