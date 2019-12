Banca Popolare Bari, cdm alle 21. Conte: stasera chiudiamo, risparmiatori tutelati

Si studia un decreto per salvare la Banca popolare di Bari sche ripiani le perdite attraverso il Mediocredito trasformando l'istituto in uno strumento per lo sviluppo del Sud. Il consoglio dei ministri èn stato convocato oggi alle 21. Il ministro dell'Economia Gualtieri, in un'intervista al Messaggero, sostiene che il rilancio dell'istituto avverrà «nel quadro di un disegno che punta a sostenere lo sviluppo del sistema del credito nel Sud». Il leader del M5s Di Maio, sul Corriere della Sera, chiede l'avvio di una commissione d'inchiesta sulle banche.

Popolare di Bari, Gualtieri: «Banca da salvare per il Sud, tasse sul lavoro giù da luglio»

Conte: stasera chiudiamo. «Sì, stasera chiuderemo su Banca popolare di Bari. Faremo un intervento». Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla fine del concerto di Natale in Senato. «Tuteleremo i risparmiatori e non concederemo nulla ai responsabili di quella situazione critica e auspichiamo anzi azioni di responsabilità a loro carico». Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla fine del Concerto di Natale in Senato. «C'è una responsabilità nei confronti dei risparmiatori e di un territorio. In gioco - ammonisce Conte - c'è il tessuto produttivo di un Sud che è in sofferenza».

Bellanova critica. «Non si convoca un cdm con una telefonata mezz'ora prima. La vicenda di Banca Popolare di Bari non nasce adesso, coinvolge centinaia di risparmiatori, presenta enormi opacità. Approfondiamo e definiamo una strategia per tutelare lavoratori e risparmiatori». Così su twitter la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova.



