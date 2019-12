Banca popolare di Bari, fonti M5S: irritazione Blandini commissario

«La nomina di Antonio Blandini a Commissario della Popolare di Bari ha provocato forte irritazione nel M5S. Bankitalia ha scelto come commissario il professore universitario che, in passato, era stato indicato dalla stessa autorità come membro del comitato di sorveglianza nel commissariamento di Tercas. Ci si chiede come Blandini possa valutare, con oggettività, i problemi arrecati ai conti della BpB dalla fusione con Tercas». È quanto trapela da fonti del M5S.

