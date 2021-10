Ballottaggio Roma, Conte: «Gualtieri persona di valore. M5S incompatibile con la destra»

Giovedì 7 Ottobre 2021, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 16:38

«Gualtieri è un persona di valore, ha la possibilità di far bene». Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte parlando del candidato sindaco di Roma al ballottaggio contro Enrico Michetti.

Gualtieri che questa mattina, interpellato sullo scontro tra Conte e Calenda ha commentato: «La giunta? Ho già detto no agli apparentamenti che peraltro non sono stati richiesti né dal M5s né da Calenda. È un tema molto semplice e lineare. Non c'è molto da dire».

Conte: a Roma non possiamo far finta di nulla

«La situazione di Roma è assolutamente singolare, non possiamo fare finta del contrario. Abbiamo un sindaco uscente Virginia Raggi che aveva le carte in regole per chiedere agli elettori un secondo mandato. È stata sotto attacco per cinque anni. Il Pd non ha ritenuto di aderire a questa nostra proposta, ne ha voluto formulare una concorrente. Ma non possiamo adesso far finta di nulla, ma non possiamo misurare sul ballottaggio lo stato di salute del dialogo fra Pd e M5s, perché è una situazione molto particolare», ha aggiunto Conte.

«Gualtieri è una persona che ha lavorato con me - ha aggiunto Conte - e non lo rinnego, prendo atto che al ballottaggio c'è lui che è una persona di valore che non voglio sminuire. Una cosa è certa: non penso che il M5s possa avere compatibilità con le politiche della destra, anche su Roma, che sono inadeguate. Non mi sento di spostare elettori come un pacco». Alla domanda su chi voterà al ballottaggio a Roma, Conte replica sorridendo: « Mi faccia fare una riflessione interna poi vi comunicherò se vi interessa...».