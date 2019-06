Ballottaggi, tutte le sfide nel 15 comuni capoluogo: si vota domenica dalle 7 alle 23

domenica, 9 giugno, dalle 7 alle 23, sui 136 interessati al voto: si tratta di Campobasso, Ascoli Piceno, Avellino, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Livorno, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Verbania, Sono 15 i comuni capoluogo che andranno al ballottaggiodalle 7 alle 23, sui 136 interessati al voto: si tratta di Potenza Vercelli . Alle comunali che si sono svolte domenica 26 maggio, al primo turno, il centrosinistra ha confermato Firenze e Bari tra i capoluoghi di regione, Bergamo, Modena, Pesaro e Lecce tra quelli di provincia; il centrodestra si è reinsediato a Perugia e Vibo Valentia ed ha strappato al centrosinistra la guida di Pescara e Pavia. Questo il quadro nel dettaglio.

Le sfide, vedranno contrapposti, per la stragrande maggioranza dei casi, candidati del centrosinistra o del centrodestra. Al primo turno delle comunali che si sono svolte quindici giorni fa, nell'election day insieme alle Europee e alle Regionali in Piemonte, il centrosinistra ha confermato la guida di Firenze e Bari tra i capoluoghi di Regione, Bergamo, Modena, Pesaro e Lecce tra quelli di Provincia; il centrodestra ha confermato invece Perugia e Vibo Valentia ed è riuscito a strappare al centrosinistra la guida di Pescara e Pavia.



LE SFIDE PIU' SIGNIFICATIVE

Nella tornata di domenica prossima le sfide più significative appaiono quella di LIVORNO, dove il centrosinistra, con il giornalista Luca Salvetti, che al primo turno ha preso il 34,2% dei consensi, tenta di riprendere la guida della città che cinque anni fa gli fu scippata, dopo quasi 70 anni ininterrotti di potere, dai pantastellati, con Filippo Nogarin che non si è ricandidato alla guida della città e ha corso per le Europee ma non è stato eletto. Salvetti dovrà vedersela con Andrea Romiti, ispettore di polizia che al primo turno si è fermato al 26,6%. Altra corsa interessante è quella che attende la «rossa» FERRARA dove la sinistra, con Aldo Modonesi, assessore della giunta uscente, è costretta ad inseguire il leghista Alan Fabbri, che al primo turno, con il 48,4% dei consensi, ha sfiorato la vittoria. Ad ASCOLI PICENO, guidata per 10 anni dal sindaco uscente Guido Castelli (centrodestra), la sfida rimane tutta interna al centrodestra con Marco Fioravanti, candidato da Fdi, Lega e da otto liste Civiche di centrodestra e Piero Celani (Fi e da altre sei liste civiche di area centrodestra). A CAMPOBASSO, la gara è tra Maria Domenica D'Alessandro (Lega) che ha sfiorato il 40% al primo turno e il candidato M5S Roberto Garavina, che la distanzia notevolmente. Importante sarà capire come voterà qui l'elettorato di centrosinistra. Il 9 giugno il centrosinistra, infine, si riprenderà AVELLINO dove la sfida è tutta interna a questo schieramento e dove due settimane fa sono andati al ballottaggio due suoi esponenti: Luca Cipriano candidato dal Pd che si è fermato al 32,5% e Gianluca Festa (28,6) espressione di alcune liste civiche di centrosinistra. Ad Avellino, guidata prima di quest'ultima tornata elettorale dal sindaco M5S Vincenzo Ciampi, la giunta è caduta nel novembre 2018, dopo appena cinque mesi dall'insediamento.

----------------------------------------------------------------SINDACO USCENTE COALIZIONE VOTO 26 MAGGIO----------------------------------------------------------------Dario Nardella CS CONFERMATOI Antonio Decaro CS CONFERMATOAndrea Romizi CD CONFERMATOBALLOTTAGGIOBALLOTTAGGIO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SINDACO USCENTE COALIZIONE VOTO 26 MAGGIO----------------------------------------------------------------BALLOTTAGGIOBALLOTTAGGIOGiorgio Gori CS CONFERMATOBALLOTTAGGIOBALLOTTAGGIOBALLOTTAGGIOBALLOTTAGGIOBALLOTTAGGIOCarlo Salvemini CS CONFERMATOBALLOTTAGGIOGiancarlo Muzzarelli CS CONFERMATOMario Fabrizio CD DAL CS AL CDMatteo Ricci CS CONFERMATOCarlo Masci CD DAL CS AL CDBALLOTTAGGIOBALLOTTAGGIOBALLOTTAGGIOBALLOTTAGGIOBALLOTTAGGIOMaria Limardo CD CONFERMATO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Claudio Corradino (39,9%) cdDino Gentile (27,6%) liste civicheAndrea Corsaro (41,9%) cdMaura Forte (24,6%) csSilvia Marchionini (45,8%) csGiandomenico Albertella (37,5%) cdLuca Vecchi (49,1%) csRoberto Salati (28,2%) cdLuca Salvetti (34,2%) csAndrea Romiti (26,6%) cdMatteo Biffoni (47,2%) csDaniele Spada (35,1%) cdLuca Cipriano (32,5%) csGianluca Festa (28,6%) liste civicheMaria D'Alessandro (39,7%) cdRoberto Gravina (29,4%) M5SMario Guarente (44,7%)Valerio Tramutoli (27,4%)Gianluca Galimberti (46,5%) csCarlo Mavezzi (40,6%) cdMonica Gambardella (38,1%) cdEdoardo Gaffeo (25,4%) csAlan Fabbri (48,4%) cdAldo Modonesi (31,7%) csGian Luca Zattini (45,85%) cdGiorgio Calderoni (37,2%) csMarco Fioravanti (37,4%) cdPiero Celani (21,4%) liste civicheFranco Landella (46,1%) cdGiuseppe Cavaliere (33,7%) cs