Ballottaggi, Salvini incita al voto suo social (anche se c'è il silenzio elettorale)

Matteo Salvini incita al voto leghista nel giorno del voto. Il famoso silenzio elettorale del resto è ormai un’anticaglia. “Buona domenica Amici ☀ e buon voto a chi oggi nella sua città ha il ballottaggio: mandiamo a casa ovunque la sinistra scegliendo i candidati sindaci sostenuti dalla Lega”, dice via tweet il capo del Carroccio. E ancora: “Il treno del cambiamento passa fino alle 23! Viva la democrazia, libertà è partecipazione! Passaparola”. Il vero obiettivo di Salvini è vincere nelle roccaforti tosse, specialmente in Emilia Romagna: se il Cartoccio conquista Ferrara e Forlì prende la rincorsa per vincere in autunno la presidenza della regione.

Poi passerà alla pratica Toscana - dice la Lega e ben messa dappertutto e ogni potrebbe espugnare Livorno, Piombino e Prato - e non resterà più niente da strappare alla sinistra. Anzi sì, resterà la regione Umbria dove il gioco, visti gli scandali targati Pd, è facile. Ballottaggi, seggi aperti dalle 7 in 136 comuni: al voto 3,6 milioni di italiani

