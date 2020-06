Lega, Salvini nomina il no-euro Bagnai: responsabile del dipartimento Economia

Alla fine Matteo Salvini ha scelto Alberto Bagnai, economista no euro. La nomina del leader della Lega Matteo Salvini chiude il quadro dei responsabili dei Dipartimenti che da oggi ascolteranno e incontreranno associazioni, imprese, amministratori locali, realtà del volontariato, famiglie e categorie professionali.

Dice Salvini: «Orgoglioso della squadra, siamo al lavoro per essere sempre più preparati quando torneremo al governo. Alcuni settori importanti, come le politiche a sostegno della Famiglia, lo Sport o le Politiche per la Terza Età, saranno ufficializzati nelle prossime ore, perché abbiamo la fortuna di avere molte persone capaci e che possono dare un contributo significativo su ogni singolo tema».

I nomi dei responsabili dei dipartimenti erano già noti da mesi, dall'ultimo consiglio federale della Lega. Ma si doveva sciogliere il nodo più importante, quello del responsabile dell'economia, alla luce anche delle posizioni del Carroccio in Europa. Alla fine, dunque, l'ha spuntata Bagnai noto per le sue posizioni euro-critiche. Una nomina che sembra andare in conflitto con il ruolo di Giancarlo Giorgetti, responsabile degli Esteri per la Lega, e con posizioni sempre più aperturiste sull'Europa, tanto da proporre, un giorno sì e l'altro pure, Mario Draghi, ex presidente Bce, come possibile premier di un governo di unità nazionale.

Ecco tutti i responsabili dei dipartimenti

AGRICOLTURA* E TURISMO: Gian Marco Centinaio

AMBIENTE: Vannia Gava

ATTIVITÀ PRODUTTIVE: Guido Guidesi

AUTONOMIA: Erika Stefani

BENESSERE DEGLI ANIMALI: Fillippo Maturi

CULTURA: Lucia Borgonzoni

DIFESA: Roberto Paolo Ferrari

DISABILITÀ: Alessandra Locatelli

ECONOMIA: Alberto Bagnai

EDITORIA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA: Alessandro Morelli

ENERGIA: Paolo Arrigoni

ESTERI: Giancarlo Giorgetti

GIOVANI: Luca Toccalini

GIUSTIZIA: Giulia Bongiorno

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: Edoardo Rixi

LAVORO: Claudio Durigon

POLITICHE PER IL MEZZOGIORNO: Pasquale Pepe

POLITICHE PER LE AREE MONTANE: Alessandro Panza

SANITÀ: Luca Coletto

SCUOLA: Mario Pittoni

SICUREZZA E IMMIGRAZIONE: Nicola Molteni

UNIVERSITÀ: Aurelio Tommasetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA