Carlo Calenda sbarca in Sicilia per lanciare Azione, il nuovo movimento di ispirazione liberal-socialista.

A Palermo l'ex ministro dello Sviluppo economico ha incontrato iscritti, simpatizzanti, molti giovani e soprattutto parecchi amministratori. In Azione, con la quale è possibile condividere due tessere, sono entrati consiglieri comunali come Giulio Cusumano (Palermo), Giuseppe Caltanissetta (Isola delle Femmine) e Fabio Di Ganci (Petralia Sottana). Ma anche sindaci, come i primi cittadini di Siracusa, Francesco Italia, e di Cinisi, Giangiacomo

Palazzolo, che fa parte del comitato promotore nazionale del movimento insieme Mila Spicola e Federica Tarantino segretaria di sezione del Pd. Altre adesioni dovrebbero arrivare nelle prossime ore.

