Pressing per l'autonomia ma restano due scogli: costi e ruolo delle Camere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Sarà una riunione «abbastanza lunga» perché, anticipa il premier Giuseppe Conte, «mi piacerebbe chiudere le questioni ancora dubbie, completare gli ultimi punti» per portare l'Autonomia differenziata «al primo Consiglio dei ministri utile». In modo da poter poi avviare l'iter esterno al governo, «cioè il confronto con i governatori e con il Parlamento», nodo quest'ultimo tutt'altro che sciolto.Oggi alle 19 a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio, con i vicepremier Salvini e Di Maio, riunisce i ministri e i tecnici interessati all'Autonomia. Si parte dal documento del Dipartimento affari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi di una settimana fa: 12 pagine piene di dubbi sulla tenuta economica e costituzionale della riforma che rischia di passare come uno Spacca-Italia.Nel governo si respira «moderato ottimismo». Ma dalla Regioni interessate emergono ancora tanti, troppi dubbi. «Speriamo che quella di mercoledì sia l'ultima riunione» ha auspicato due giorni fa da Cantù il ministro dell'Interno e vicepremier leghista Matteo Salvini. Per quanto riguarda la Lombardia, i nodi principali restano l'introduzione costi standard per superare il criterio della spesa storica e la non emendabilità del testo da parte del Parlamento. Istanze su cui ha insistito in questi giorni il governatore Attilio Fontana ma che - secondo quanto emerge dall'ultima bozza del testo, datata primo luglio - sono ancora in fase di trattativa nei ministeri. Resta ancora quasi tutta da scrivere l'intesa sulle infrastrutture, in particolare i capitoli sulle competenze in materia di concessioni ferroviarie, autostradali e aeroportuali. Sul fronte dei beni culturali la Lombardia ha chiesto potestà legislativa e amministrativa su ventiquattro siti, tra cui anche il Cenacolo Vinciano e la Pinacoteca di Brera.La proposta del ministero si limita invece ad accettarne quattro (Cappella Espiatoria di Monza, Castello Scaligero di Sirmione, Museo della Certosa di Pavia e Palazzo Besta di Teglio). Anche dal Veneto, dove il governatore Luca Zaia, è sempre più impaziente emergono perplessità. Sull'istruzione, per esempio, c'è un accordo di massima, ma con osservazioni della Regione sull'edilizia scolastica, e sulla formazione del fondo pluriennale. Anche sulla tutela ambientale nella bozza - al netto dei tavoli tecnici che stanno proseguendo - c'è un'intesa di massima tra ministeri e Regione; ma c'è ancora parere contrario del Veneto sull'attribuzione delle funzioni per la gestione dei rifiuti, sulle bonifiche, sulla difesa del suolo. Ancora distante invece l'accordo sui beni culturali, in particolare per le funzioni di tutela e valorizzazione che la Regione chiede di esercitare, e la richiesta di regionalizzazione delle soprintendenze. Barbara Lezzi, ministro del Sud, in un'intervista al Corriere Veneto ha spiegato: «Quando il ministro Stefani è venuta in consiglio dei ministri 20 giorni fa aveva trovato l'accordo con Sanità, Ambiente, Sviluppo economico. Tutti ministeri M5S. Sa con chi mancava l'accordo? Con l'Istruzione, retta dal ministro Bussetti. Ma non lo accuso di nulla, la sua non è reticenza sterile. Ci sono approfondimenti su punti delicati da svolgere».Nessun passo in avanti significativo è stato fatto per l'Emilia-Romagna, in un incontro che si è tenuto lunedì a Roma e a cui hanno partecipato anche rappresentanti della Regione. Lo specificano fonti vicino al governatore dem.I PALETTIAl netto della riunione - fondamentale - di questa sera non è stato ancora affrontato il ruolo del Parlamento in questa vicenda. L'idea del M5S è che i testi della pre-intesa che usciranno dal consiglio dei ministri possano essere letti, analizzati ed emendati. La Lega, invece, spinge per un passaggio veloce in commissione per poi arrivare alla firma dei governatori interessati. Ma c'è fermento proprio sul fronte parlamentare: oggi Carla Ruocco, presidente della commissione Finanze della Camera (M5S) proprio oggi delibererà l'indagine conoscitiva sui costi dell'Autonomia.