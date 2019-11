Auto aziendali, tasse dimezzate o azzerate allo studio del governo

Auto aziendali, allo studio del governo una correzione nella manovra approdata da ieri in Parlamento per dimezzare o azzerare le tasse. Una profonda revisione, dunque, delle tasse per le auto aziendali: sul tavolo c'è l'ipotesi di tagliare l'incremento previsto dalla manovra del 50% o addirittura di azzerare i rincari. Sarebbe questa l'intenzione del governo in vista del passaggio parlamentare della legge di bilancio secondo quanto riferiscono fonti qualificate dell'Esecutivo.

Manovra, plastic tax: governo al lavoro per dimezzarla

Calenda: «Ilva, una follia. Il governo distrugge il Paese, Pd pedina degli interessi M5S»



Ultimo aggiornamento: 21:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA