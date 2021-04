Astrazeneca, a Pratica di Mare arrivate 1,3 milioni di dosi (200.000 per il Lazio). Ira Regioni: «Troppi ritardi»

Arrivano i vaccini. A Pratica di Mare sono state consegnate oltre 1 milione e 300mila dosi di Astrazeneca. Saranno distribuite dal Comando operativo di vertice interforze in tutta Italia, a partire dalle 13.30. Del totale, 200mila sono destinate al Lazio. Dopo l'avvertimento di ieri dell'assessore alla Sanità Alesso D'Amato, che sottolineava l'impossibilità di poter continuare a vaccinare in mancanza di farmaci, ora sarà possibile proseguire senza problemi.

Scontro tra Regioni e aziende farmaceutiche

«Se in Italia fossero arrivate le dosi che dovevano arrivare – commenta Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni ad Agorà –, noi non avremmo risolto tutti i nostri problemi ma certamente saremmo qui a parlare di un altro scenario». E poi aggiunge: «Voglio essere fiducioso che fra sei mesi avremo vaccinato tutti gli italiani – sottolinea Bonaccini –. Se non fosse così vorrebbe dire che continuerebbe il mancato impegno alle sottoscrizione dei contratti da parte delle multinazionali che hanno avuto nei primi tre mesi di quest'anno un comportamento vergognoso».

Dubbi sul modello vaccinazioni Italia

«Credo che dopo 14 mesi di epidemia, forse 15, possiamo dire che il modello Italia non ha funzionato – commenta Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma –. Non ha funzionato perché siamo il settimo Paese al mondo per numero di casi, preceduti però da Stati Uniti, Brasile, Russia, India». Che però, sottolinea Andreoni, «hanno un numero di abitanti molto più alto del nostro» e che «quando andiamo a vedere il tasso di letalità siamo il Paese peggiore».

