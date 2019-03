Zingaretti proclamato segretario Pd. Boschi e Calenda: «Gentiloni presidente»

Nicola Zingaretti è stato eletto segretario all'Assemblea nazionale del Pd a Roma. È stato il presidente della commissione congresso uscente Gianni Dal Moro a formalizzare i risultati delle primarie del 3 marzo e gli esiti dei gazebo. I voti totali sono stati 1.582.083 e quelli validi 1.569.628. In percentuale, Zingaretti ha avuto il 66% (in totale 1.035.955 voti). Dietro di lui, Maurizio Martina con il 22% e Roberto Giachetti con 12%.

«A questo punto dobbiamo muoverci e metterci in cammino, tutto quello che succede intorno a noi ce lo dice - ha detto Zingaretti - il Pd non é per nulla spezzato e sconfitto», ha detto tra le prime cose Zingaretti, «gli avversari e anche alcuni amici prevedevano un disastro alle primarie, non é stato così».



Boschi: voto Gentiloni presidente. Maria Elena Boschi ha annunciato che voterà Paolo Gentiloni alla presidenza del Pd, diversamente da Roberto Giachetti, che l'ex ministra ha appoggiato come candidato alle primarie. «Non faccio parte di nessuna corrente, ho votato convintamente Giachetti e rispetto la sua decisione, ma il mio voto rispetta anche il lavoro fatto insieme» all'ex premier Gentiloni, ha detto la deputata arrivando all'assemblea nazionale a Roma. Anche I delegati dell'area che fa capo a Luca Lotti e Lorenzo Guerini voteranno Paolo Gentiloni presidente dell'Assemblea del Pd «in nome dell'unità del partito». Lo confermano fonti parlamentari dell'area Lotti-Guerini. Sulla stessa linea Calenda.

Ultimo aggiornamento: 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA