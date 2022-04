Armi all'Ucraina, Guerini: «Nuovo invio di equipaggiamenti militari». Conte: «Riferisca in aula»

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, oggi a Ramstein in Germania, ha partecipato al «Gruppo di Consultazione per il supporto all'Ucraina» organizzato dal Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd James Austin. Guerini ha parlato del secondo decreto interministeriale attualmente in via di finalizzazione inerente l'invio di equipaggiamento ed armi a Kiev. «L'Italia continuerà a fare la propria parte sulla base delle indicazioni decise dal Parlamento italiano. Da questo punto di vista, ci sarà un nuovo invio da parte italiana di equipaggiamenti militari, indispensabili per continuare il supporto alla resistenza ucraina», ha detto il ministro.

«La nostra volontà di continuare a sostenere le Forze Armate di Kiev è quanto ho già di recente ribadito al ministro della Difesa ucraino, Reznikov, nel corso della telefonata della scorsa settimana in cui ci siamo confrontati sulle esigenze del suo Paese in termini di aiuti», ha continuato. In conclusione, il ministro ha sottolineato l'importanza della riunione e di un formato come quello odierno, «estremamente utile per coordinare al meglio le azioni in corso». Il presidente del Copasir, Adolfo Urso, ha fatto sapere che giovedì «si svolgerà una ulteriore audizione di Guerini» per un aggiornamento sulla situazione in Ucraina.

Conte: Draghi riferisca in Parlamento

Da parte del M5s non c'è «un disimpegno per quanto riguarda le armi in generale, ci opponiamo ad aiuti militari che non siano in una logica difensiva. Abbiamo chiesto anche al presidente Draghi e al ministro Guerini di venire a riferire in Parlamento, affinché ci sia condivisione di questo indirizzo politico e piena possibilità di conoscere gli interventi programmatici del governo». Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte, al termine del Consiglio nazionale del Movimento. «Ci riserviamo di adottare tutte le iniziative parlamentari e di governo per ribadire questo che secondo noi è il perimetro giusto per affrontare questa crisi», ha aggiunto.