Conte: «Ilva, entreranno aziende pubbliche. Governo, avanti sino al 2023»

Prosegue il negoziato con Mittal sul caso dell'ex Ilva. Una trattativa che, ha fatto sapere il premier Giuseppe Conte, è «solo all'inizio» e nella quale il governo propone l'ingresso «di una partecipata pubblica», ha fatto sapere a margine di un convegno dell'Eni, smentendo l'indiscrezione secondo cui Mittal sarebbe pronto a pagare 1 miliardo per uscire dalla ex Ilva.

Ultimo aggiornamento: 14:11

