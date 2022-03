Antonio Martino, morto l'ex ministro degli Esteri e della Difesa nei governi Berlusconi: aveva 79 anni

È morto Antonio Martino, ex ministro della Difesa e degli Esteri nei governi Berlusconi. Lo apprende l'Ansa da fonti parlamentari vicine all'economista. Aveva 79 anni ed è stato la tessera numero 2 di Forza Italia. È stato deputato per sei legislature, dal 1994 al 2018.

«È con vera tristezza che partecipo al lutto per la scomparsa di AntonioMartino. Siamo stati spesso in disaccordo e anche per questo forse ho potuto apprezzarne ancora più in profondità la signorilità, la coerenza e la competenza. Una vocelibera che ci mancherà», ha scritto su Twitter Enrico Letta.

In aggiornamento