Anticorruzione, Giorgetti: «Un inciampo, non c'entro niente». Duro attacco dell'opposizione al M5S

Sospetti M5S su di me? «Secondo me non c'è alcun tipo di problema». Lo assicura all'Adnkronos il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, commentando le indiscrezioni secondo cui nel Movimento 5 Stelle ci sarebbe chi punta il dito contro di lui, considerandolo il 'registà dello scivolone sulle norme anticorruzione relative al peculato. Matteo Salvini ha parlato di inciampo... «Confermo, è un inciampo. Ma io non c'entro proprio niente», rimarca Giorgetti.

LEGGI ANCHE Di Maio e lo sfogo anti-Carroccio: tra i grillini sospetti su Giorgetti

Intanto duro contrasto oggi in aula tra l'opposizione e il M5S in merito alle norme sulla trasparenza dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici, contenute nella legge anticorruzione. Fdi-Pd e Leu hanno sostenuto infatti che la richiesta di documentazione che gli organi politici devono trasmettere alla commissione di Controllo e di Garanzia, prevede la consegna degli elenchi dei tesserati e degli iscritti, prefigurando quindi una vera a propria schedatura.



Il deputato di Fratelli d'Italia, Ciro Maschio, che ha presentato un emendamento (respinto dalla maggioranza), aveva provato a 'disinnescarne' gli effetti. «Risulta che la commissione di controllo e garanzia sulla trasparenza dei partiti all'atto della consegna dei rendiconti annuali abbia chiesto tra gli allegati l'elenco degli iscritti. Il mio emendamento fa chiarezza sull'interpretazione della norma». «Ci troviamo di fronte a una raccolta di informazioni - ha osservato il capogruppo di Leu, Federico Fornaro - tipica di uno stato autoritario non di una democrazia». «Siamo davanti a un attentato alla privacy individuale - ha aggiunto Piero Fassino (Pd) - un conto è rendere noti i finanziatori di un partito, un altro è rendere pubblici gli elenchi degli iscritti. Questa è una vera e propria schedatura».

Forciniti (M5S), nessuna schedatura rafforziamo norme che ci sono già (AdnKronos) - «Attenzione - ha ammonito l'ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando - state forzando la Costituzione che salvaguarda l'autonomia dei soggetti politici. State tornando ai giorni bui, in cui tutti i cittadini erano schedati e la loro appartenenza politica registrata. Se questo è il vostro cambiamento è un cambiamento triste e preoccupante. Questi strumenti che voi introducete e che pensate di poter controllare, potrebbero un domani essere usati contro di voi». «Non capisco dove abbiate visto la schedatura - ha obiettato il relatore cinquestelle del provvedimento, Francesco Forciniti - la norma insiste su un richiamo agli obblighi attuali, che i partiti o i movimenti devono fare come stabilisce la legislazione vigente. Riguardo all'esecutivo non c'entra nulla, perché questi sono dati che vanno a una commissione indipendente che non subisce ingerenze da parte di nessun organo politico». «Ieri qui in aula c'era Salvini che controllava, risolveva e correggeva. Oggi che non c'è lui - ha chiosato il dem Enrico Borghi prima della votazione che ha respinto l'emendamento - mi sembra che i colleghi della Lega siano un pò intorpiditi perché non si sono resi conto che l'interpretazione del relatore è un trappolone per loro. Serve a poco fare un comizietto sulla bontà del volontariato e sulla bellezza della militanza se poi non si votano certi provvedimenti ».

Ultimo aggiornamento: 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA