Jack Markell nuovo ambasciatore americano a Roma, Biden sceglie l'ex governatore del "suo" Delaware

Jack Markell sarà il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, come riportano alcuni media statunitensi. Sessantatré anni a novembre, con due mandati da governatore del Delaware, lo stato che il presidente Usa Joe Biden ha rappresentato al Senato per 36 anni prima di diventarne vicepresidente con Barack Obama alla Casa Bianca, è stato scelto dal presidente Usa come nuovo ambasciatore a Roma.

Chi è Jack Markell

Da poco più di un anno è ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico a Parigi. Tra la sua nomina presidenziale e l'insediamento come rappresentante nella capitale francese, ha lavorato per alcuni mesi come coordinatore della Casa Bianca per l'operazione Allies Refuge, con la quale il governo statunitense ha portato nel Paese alcuni civili afgani a rischio, in particolare interpreti e dipendenti di le ambasciate Usa, dopo il ritiro militare dall'Afghanistan tornate in pochi giorni nelle mani dei talebani. Con la nomina di Markell, il presidente Usa avrà così dato una guida politica a tutte le ambasciate nei paesi del G7 due anni e tre mesi dopo aver prestato giuramento sulla scalinata del Campidoglio.