Provincia di Bolzano, raggiunto un accordo di programma fra la Svp e la Lega

Svp e Lega hanno trovato un accordo su un documento programmatico che ora passerà al vaglio dei rispettivi partiti prima della nascita del nuovo governo della provincia di Bolzano. I temi e le misure contenute saranno presentate pubblicamente solo dopo questo passaggio, hanno chiarito gli esponenti di Svp e Lega a chiusura della trattativa in vista della formazione della nuova giunta provinciale. Per il coordinatore provinciale della Lega Massimo Bessone «non c'é nessun boccone amaro da buttare giù. Quando prevale il buonsenso, non c'è Lega o Svp, ci sono cose giuste e basta. Ed il buonsenso è comune a noi come a loro», ha chiarito Bessone. Dal canto suo il presidente della giunta Arno Kompatscher. esponente Svp, ha sottolineato che «non c'è stata alcuna deriva a destra, altrimenti io non ci sarei». E questo è stato possibile, perchè «i rapporti di forza sono quelli che sono», ha spiegato Kompatscher.

© RIPRODUZIONE RISERVATA