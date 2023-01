Alternanza scuola lavoro, Valditara: «Va rivista, bisogna tutelare gli studenti e la loro vita»

Il governo annuncia di voler modificare l'Alternanza scuola lavoro, la modalità didattica che attraverso l’esperienza pratica in azienda aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola. Durante questi tirocinii nel 2022 sono morti tre studenti. Per questo il ministro dell'Istruzione Valditara ha scritto che vuole modificare questo provvedimento e che bisogna tutelare la vita dei ragazzi che partecipano a questi percorsi didattici.

«L'alternanza scuola-lavoro va rivista: bisogna tutelare gli #studenti e la loro vita. Stiamo lavorando per predisporre una normativa più giusta e più avanzata insieme al Ministro Calderone». Lo afferma il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara su twitter.

L'alternanza scuola-lavoro va rivista: bisogna tutelare gli #studenti e la loro vita.

Stiamo lavorando per predisporre una normativa più giusta e più avanzata insieme al Ministro Calderone. — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) January 6, 2023

Pesa su questa decisione l'ultima notizia relativa a uno studente morto durante uno stage. Giuliano De Seta aveva 18 anni, frequentava un istituto tecnico a Portogruaro (Pordenone) e aveva preso parte a un tirocinio in una fabbrica di Noventa di Piave: è morto schiacciato da una lastra. Le indagini sulla sua morte sono ancora in corso. La notizia di poche ore fa è che i suoi genitori non riceveranno un risarcimento dall'Inail perché il ragazzo non risultava il capofamiglia e quindi non è "avente diritto”.

Anche Lorenzo Parelli era friulano. Anche lui aveva 18 anni quando è morto sotto l'urto di una putrella di ferro che gli è caduta addosso uccidendolo dentro una fabbrica. Lorenzo era all'ultimo giorno di stage.

Giuseppe Lenoci di anni ne aveva 17 anni. Era di Fermo: è morto in un incidente stradale a Serra de’ Conti (Ancona) durante uno stage formativo per diventare operatore di impianti termoidraulici.

Come funziona l'Alternanza scuola lavoro

L’Alternanza scuola-lavoro è obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi ed era una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola).

Ristorante didattico: ecco come gli studenti del Casagrande apprendono il mestiere