Alta Velocità, in Commissione un imprenditore favorevole e un No Tav. Imprese: «Governo garantisce risposta entro le Europee»

«L'analisi preliminare sui costi-benefici» della Tav verrà ultimata «entro dicembre», ha spiegato Corrado Alberto, presidente di Api Torino, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi tra la delegazione Pro- Tav, il premier Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture e i Trasporti Danilo Toninelli. Per l'analisi costi-benefici «definitiva ci hanno detto che ci vorranno altri tempi», spiega Alberto sottolineando come, da parte della delegazione, ci sia stato l'invito al governo a visitare l'opera.



«Il governo ci ha garantito che la lettera firmata ieri con la Francia non è una modalità per far slittare ulteriormente i tempi sulla Tav e che una risposta ci sarà prima delle europee», ha assicurato la presidente di Ascom Torino, Maria Luisa Coppa.



Le imprese favorevoli alla Tav che hanno partecipato all'incontro a Palazzo Chigi potrebbero invece rinunciare ad avere un proprio rappresentante nella commissione di analisi costi/benefici sull'opera «se questo vorrà dire allungare ancora i tempi». Nel corso di una affollata conferenza stampa le sigle presenti all'incontro hanno infatti ricordato che a loro spetterebbe proporre il nome, ma la nomina vera e propria «è di competenza del Mit, quindi se ci vogliono altri due/tre mesi per ultimare l'iter rifletteremmo sul da farsi e potremmo rinunciare».​

Noi chiediamo un impegno più forte di tutto questo governo e non solo della Lega. E ricordiamo a Salvini che in ballo ci sono posti di lavoro, che ci sono i lavoratori di mezzo

il presidente dell'Ance piemontese Giuseppe Provvisiero che sottolinea: al governo

noi non abbiamo chiesto di riaprire i cantieri ma di non fermarli perché, lo ricordo, i cantieri sono già aperti. Cosa ci hanno riposto? Di non preoccuparci..

. Ma le imprese di costruzione non sono tranquille:

non siamo convinti al 100 per cento. Non abbiamo date certe ma abbiamo chiesto al governo di terminare l'analisi costi benefici entro dicembre: su questo ci hanno dato delle speranze, siamo ottimisti

. Provvisiero ricorda però che di

analisi costi benefici ne sono state fatte in 25 anni già tante. Credevamo che non fosse più necessario farne. Il governo ci ha però assicurato tempi brevissimi

Intanto la Corte d'appello di Torino ha dichiarato la prescrizione di un reato attribuito a Beppe Grillo in occasione di una sua visita in Valle di Susa, nel dicembre 2010, agli attivisti No Tav. Si trattava della violazione dei sigilli apposti dalle autorità a una baita-presidio. In primo grado, nel 2014, Beppe Grillo era stato condannato a quattro mesi di reclusione senza condizionale. La decisione della Corte d'appello riguarda in tutto dieci persone, fra le quali, oltre a Grillo, figura Alberto Perino, 72 anni, leader storico dei No Tav. La posizione di un undicesimo imputato, Giorgio Rossetto, attivista del centro sociale torinese Askatasuna, è stata stralciata perché gli viene contestata la «recidiva». La sentenza prende atto che sono trascorsi sette anni e sei mesi dalla data di commissione del fatto. Il 5 dicembre 2010, Beppe Grillo andò in Valle di Susa per visitare la baita-presidio, costruita (abusivamente secondo le autorità amministrative) in una zona oggi inglobata nel perimetro del cantiere del Tav. Durante il viaggio fu contattato dall'allora comandante dei carabinieri di Susa, il colonnello Antonio Mazzanti, che lo avvertì delle conseguenze in caso di ingresso. Grillo, sotto gli occhi di decine di attivisti No Tav, varcò ugualmente la soglia della casetta.

», ha detto invece».