Il ministro Bonafede a Maria Latella: «Roma, M5s non è impreparato, Virginia Raggi andrà avanti»

Roma, M5s va avanti. «Il Movimento 5 Stelle ha l'orgoglio e l'onore di poter governare una città meravigliosa come Roma. Siamo consapevoli della difficoltà della sfida e delle insidie che ci sono a ogni passo che si fa per riportare Roma al livello che merita. Ma non si può parlare di una forza politica impreparata».



A sottolinearlo è il ministro della Giuistizia, Alfonso Bonafede, ospite dell'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24. «Il sindaco Virginia Raggi andrà avanti con la determinazione che ha contraddistinto questi primi tre anni di governo», ha assicurato.



«Non c'è nessuna competizione, c'è la volontà dell'Italia di pensare alle proprie imprese, alla possibilità di esportare il nostro Made in Italy sfruttando anche la nostra posizione geografica. Quindi, sempre all'interno al contesto europeo, se l'Italia vuole rafforzare la collaborazione tra le imprese italiane e cinesi per rafforzare gli investimenti è un fatto solo ed esclusivamente positivo».



Una lista a nome di Giuseppe Conte «è un'ipotesi smentita dallo stesso premier e quindi totalmente infondata. Il Movimento 5 Stelle va avanti con i suoi valori, senza temere le nuove sfide di affrontare, con la forza di chi sa di lavorare costantemente per i cittadini italiani».



«Il codice rosso è ora all'esame della commissione, dovrebbe andare in Aula alla Camera la prossima settimana, poi ci sarà la seconda lettura al Senato. Stiamo accelerando, immagino che nel giro di poco tempo si arriverà all'approvazione definitiva. Sono state aggiunte nuove proposte per completare in questa fase il quadro di intervento dello Stato». Così il ministro ha chiarito i tempi di approvazione delle proposte del governo in tema di contrasto al femminicidio e alla violenza sulle donne.

Ultimo aggiornamento: 21:01

