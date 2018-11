Quando Di Battista faceva l'animatore in un villaggio e si faceva chiamare "Cuore di panna"

Alessandro Di Battista come non lo avete mai visto.Sul settimanale Oggi in edicola, IL VIDEO esclusivo del grillino quando aveva 23 anni. Era il 2001 e faceva l’animatore in un villaggio turistico di San Vito Lo Capo con il nome di battaglia "Cuore di panna".

Dal racconto di un suo ex collega animatore, si scopre che con Di Battista lavoravano all’epoca anche Carlo Randazzo, oggi nella comunicazione Cinquestelle alla Camera dei Deputati e responsabile eventi del MoVimento, e Livio Di Stefano, fratello di Manlio, attuale sottosegretario agli Affari Esteri pentastellato. Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora...

GUARDA QUI IL VIDEO

Casalino in un video: «Vecchi e down? Che schifo». Lui: «Recitavo», ma viene smentito

Ultimo aggiornamento: 09:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA