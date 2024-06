Mercoledì 12 Giugno 2024, 05:35

Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone e recordman di preferenze alle Europee in Friuli Venezia-Giulia. Come spiega il boom di Fratelli d’Italia?

«Si spiega da sé. Insieme a mio fratello Luca (ministro ai Rapporti con il Parlamento, ndr) abbiamo unito una grande comunità che non si è mai dispersa, dai tempi di Alleanza nazionale a Meloni. L’esperienza sul territorio, l’amministrazione hanno fatto la differenza».

Cioè?

«Un partito che cresce velocemente nell’arco di un decennio come FdI deve irrobustire la classe dirigente locale. Giorgia Meloni è una grandissima leader ma non può fare tutto da sola e la luna di miele fra governo ed elettori non dura in eterno. Serve una struttura territoriale».

La vostra funziona?

«Sì, i numeri di FdI a Pordenone, oltre il 40 per cento, parlano da soli. Sono stato il primo sindaco di un capoluogo eletto nel partito. Se hai pazienza, ti occupi di cose concrete - ponti, strade, impianti sportivi e sanità - dai vita a un movimento civico pronto a sostenerti anche quando il consenso cala».

Cosa fa un sindaco a Bruxelles?

«Lotta per un’Europa meno dirigista, iperburocratica, ideologica e più pragmatica. È quel che chiedono tutti i cittadini incontrati girando per oltre 18mila chilometri in campagna».

Sui fondi Pnrr ai Comuni non sono mancate tensioni fra governo e Anci. Come se ne esce?

«Vengo da una realtà fortunata, una Regione a statuto-speciale che ha più margine di manovra su quei fondi. L’Anci fa giustamente attività sindacale ma dobbiamo dirci la verità: le proroghe per gli enti locali hanno senso se sono in difficoltà, non quando sono inerti».

Perché FdI cresce al Nord?

«Ci siamo aperti alla società civile, corpi intermedi, associazioni giovanili. L’elettore premia una destra senza il torcicollo, che governa il territorio con un lavoro diuturno. C’è chi vede in un Comune, come il Parlamento europeo, un cimitero di elefanti, dove acquisire prestigio, esperienza per poi lasciare. Ma è un errore: la gente riconosce e premia l’autenticità».

Avete tolto voti alla Lega.

«Da non ha avuto il tracollo che qualcuno aveva annunciato. Siamo cresciuti molto noi, questo sì. Giorgia ci ha chiesto di lavorare pancia a terra, stiamo reclutando una classe dirigente all’altezza, non solo militanti. Se al posto del partito crei un comitato elettorale, paghi un prezzo».

Sì o no al terzo mandato di Fedriga?

«La nostra è una Regione autonoma, potrebbe decidere autonomamente. Meglio però evitare fughe in avanti e trovare una quadra di maggioranza per tutte le Regioni».

Le Pen o con der Leyen?

«Se Macron uscirà con le ossa rotte dalle elezioni francesi, Le Pen diventerà un’interlocutrice imprescindibile per tutti, noi inclusi».