ajello su russi cubani e cinesi in italia. Arrivano i comunisti!

Ajello su russo cinesi e cubani, una volta avremmo detto: invasione comunista





Una volta l’avremmo chiamata invasione dei comunisti in Italia. Avremmo detto arrivano i cosacchi ad abbeverare i loro cavalli a piazza San Pietro o la Cina è vicina (cioè si è presa l’Italia come speravamo gli italo-maoisti di Servire il popolo) o avremmo esultato gridando siamo tutti cubani o scappati al Pentagono per preparare la cacciata controrivoluzionaria dei castristi dal nostro Belpaese democratico e anticomunista. Insomma fa impressione vedere il trasferimento di centinaia di uomini e di mezzi pesanti caricati su dodici aerei militari da Mosca su ordine del Cremlino e in accordo con la Farnesina ed ecco girare per le strade italiane deserte convogli di aiuti umanitari con la targa dell’esercito russo e la bandiera di quella che fu l’URSS. Finalmente sono arrivati i comunisti (anche se in versione ex)!, possono gridare i nostalgici. Ma ci sono anche i comunisti in versione neo, cioè i cinesi che ci stanno invadendo (si spera) di milioni di mascherine e hanno mandato medicine infermieri ad aiutarci contro il Coronavirus. Anche se - gran polemica - la destra dice che proprio i comunisti cinesi confezionarono con topi e pipistrelli nel 2015 l’attuale virus polmonare e da lì è cominciato il dramma attuale. O almeno è ciò che dice un vecchio video della Rai di 5 anni fa e Salvini lo sta brandendo in queste ore come arma anti cinese. Dunque aggressori della salute pubblica italiana o soccorritori generosi e umanitari? La seconda che hai detto vale certamente, sempre di comunisti di parla, per i cubani. Arrivati anche loro in massa con medici e infermieri per darci una mano contro Covid 19. E alcuni di questi operatori sanitari caraibici hanno già fatto capire che virus o non virus preferiscono l’Italia piuttosto che Cuba. Ecco non sono gli inviati del regime di Castro, in una riedizione al contrario del famoso attacco alla Baia dei Porci, ad avere conquistato l’Italia ma il contrario. Almeno con loro abbiamo vinto noi. Con i russi e con i cinesi si vedrà. © RIPRODUZIONE RISERVATA