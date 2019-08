FI scrive all'Agcom: inaccettabile la disparità nella copertura di rete al Sud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una lettera indirizzata al presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, AngeloMarcello Cardani, firmata dal presidente del gruppo di Forza Italia, Mariastella Gelmini e da tutti i deputati della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati. Oggetto: il digital divide, ovvero gli inaccettabili ritardi, in particolar modo nel Mezzogiorno, nella diffusione delle reti ad alta velocità per le comunicazioni.«Scriviamo - si legge nella lettera - per rilanciare un tema che rischia di passare sottotraccia nel caotico dibattito pubblico ma che, come segnalano numerose persone dai vari territori, e' ancorapresente e centrale nella vita quotidiana: la disparità di accesso alle reti e ai servizi digitali». Un disagio inaccettabile, tanto più che si verifica a parità di costi, specie in quelle aree «già svantaggiate per ragioni storiche, geomorfologiche, infrastrutturali» dove un effettivo accesso alle reti potrebbe rappresentare il volano per la crescita e lo sviluppo».Nella missiva indirizzata all'Agcom si riconoscono i progressi di questi anni fatti dall'Italia, non più maglia nera europea, ma, si sottolinea, come «restano ancora preoccupanti le differenze che si registrano tra le macro regioni del Nord-Ovest, del Centro e del Sud, specialmente conriguardo all'accesso ai servizi di banda ultralarga».