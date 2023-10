Affitti brevi, Forza Italia propone un Codice identificativo nazionale: «Combattere il nero e aumentare il gettito»

Raffaele Nevi, vicecapogruppo alla Camera di Forza Italia, ha annunciato che domani, 31 ottobre, FI presenterà una nuova proposta per disciplinare gli affitti brevi: «codice identificativo nazionale, attraverso il quale potremo tracciare tutti quelli che affittano un appartamento». Secondo quanto esposto dal deputato, tale codice, introdotto in Grecia, «ha aumentato di 10 volte il gettito per quanto riguarda gli affitti brevi».

La posizione sulla cedolare secca

«Per quanto riguarda la cedolare secca - spiega Nevi - noi pensiamo che aumentare la cedolare secca sia un errore» e «può incentivare il nero». «Sulla questione degli affitti brevi c'è stato un dibattito - prosegue l'esponente di FI - e abbiamo visto che il problema vero è il nero. Ci sono tanti proprietari che affittano in nero e questo non va bene secondo noi».