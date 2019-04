Affido, maggioranza spaccata Ddl Pillon rinviato al 7 maggio

Affido, la maggioranza prende tempo sul disegno di legge Pillon. L'ufficio di presidenza della commissione Giustizia ha sospeso la discussione generale sul provvedimento al centro di tante polemiche: verrà riaggiornata al 7 maggio. Il Pd esulta: «E' una vittoria della linea dura del Pd insieme ai movimenti delle donne che sono scesi in piazza, ma fino al 7 maggio non abbiamo nessuna certezza e non sono state ritirate le firme dei senatori del Movimento 5Stelle al provvedimento», sottolinea la senatrice del Pd Monica Cirinnà.



I giallo-verdi parlano di «rinvio tecnico». «Il Pd la smetta di speculare e venga al tavolo con le sue proposte, se le ha. Altrimenti le loro saranno solo chiacchiere», scrivono in una nota i senatori del Movimento 5Stelle Alessandra Riccardi e Mattia Crucioli, rispettivamente capogruppo e vice presidente in commissione Giustizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA