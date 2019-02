Elezioni in Abruzzo, avanti il centrodestra: per gli istant poll Marsilio al 41%. Centrosinistra al 31%, in calo M5S

Marco Marsilio, candidato del centrodestra unito, saldamente in testa con il 39-41% e testa a testa tra il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini e quello del M5s Sara Marcozzi. Questi i risultati delle regionali in Abruzzo secondo le 'estimation' del quotidiano telematico affaritaliani.it. In particolare, il quotidiano online stima Giovanni Legnini al 29-31% e Sara Marcozzi al 28-30%, con il candidato di CasaPound Stefano Flajani fermo allo 0-2%.

Quanto ai partiti, le estimation vedono nel centrodestra la Lega al 23-25%, Forza Italia al 6-8%; Fratelli d'Italia al 5-7%; Azione Politica all'1-3%; Udc-Dc-Idea allo 0-2%. Nel centrosinistra: Partito Democratico 12-14%; Legnini presidente 8-10%; Progressisti con Legnini-Sinistra Abruzzo-Leu 1-3%; Abruzzo in Comune con Legnini Presidente 1-3%; Centristi per l'Europa Solidali e Popolari con Legnini 0-2%; Abruzzo Insieme 0-2%; +Abruzzo 0-2%; Avanti Abruzzo-Idv 0-2%. Il Movimento 5 Stelle è stimato al 28-30%, CasaPound allo 0-2%.

Affluenza in forte calo nelle elezioni regionali in Abruzzo. Secondo dati non definitivi, relativi a 293 comuni su 305, i votanti sono stati il 52,64 degli aventi diritto, quasi otto punti percentuali in meno rispetto al voto precedente.

Gli aventi diritto sono 1.211.204 elettori, di cui 591.635 di sesso maschile e 619.569 di sesso femminile, distribuiti sulle 1.633 sezioni istituite nei 305 comuni dell'Abruzzo. Voteranno per la prima volta, al compimento del 18/o anno di età, circa 11.730 elettori. Quattro i candidati alla presidenza della Regione Abruzzo, 15 le liste in campo e 428 gli aspiranti consiglieri regionali su 29 poltrone. Il Consiglio è composto da 31 consiglieri, compresi il presidente eletto e il candidato sconfitto. Il terzo non entra.

Ultimo aggiornamento: 23:55

