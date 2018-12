«A testa in giù», parte la due giorni toscana della scuola di formazione dei giovani Dem

Per domani, sabato 15 dicembre, e domenica 16 dicembre, èstata convocata a Montecatini Terme (Pistoia) la scuola di formazione dei Giovani Democratici della Toscana che vedrà la presenza di amministratori, docenti, categorie economiche e sindacali, associazionismo e le conclusioni della segretaria regionale del Pd Simona Bonafè.

«A testa in giù» è il titolo della due giorni che si terrà all'hotel Adua (Via Manzoni 46). Il titolo prende spunto da un libro dello scrittore uruguagio Eduardo Galeano. © RIPRODUZIONE RISERVATA